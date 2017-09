Isabel dos Santos mostra rosto do filho mais novo

27/09/2017 07:00 - Modificado em 27/09/2017 07:00

Depois de um longo dia – que contou com a tomada de posse no novo Presidente de Angola, João Lourenço – Isabel dos Santos ‘refugiou-se’ nos braços do filho mais novo.

A filha do agora ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, partilhou recentemente uma fotografia ternurenta na sua conta do Instagram, onde surge junto do bebé.

“Depois de um dia longe de ti… meu baby… juntinhos outra vez…. Just Beautiful… love Being a mum”, lê-se na legenda da imagem.

Recorde-se que Isabel dos Santos e o marido, Sindika Dokolo, são ainda pais de mais três crianças

