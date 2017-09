“Já no Bem” é o primeiro EP do grupo de Hip Hop Mindelense “USB Show”

Vagner Rodrigues ou como é conhecido no mundo da música. o rapper “Flowpesod” fala sobre o primeiro EP do seu grupo “USB Show”, que está nas redes sociais, desde de inicio de Setembro e segundo este integrante do grupo, tem tido uma boa adesão do público, sendo um trabalho que simboliza o regresso do grupo, por isso o nome “já no bem”, que conta com a participação de membros do grupo, bem como algumas participações especiais.