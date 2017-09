Comunidade de Safende acolhe fórum das Associações Comunitárias de Desenvolvimento

27/09/2017 06:51 - Modificado em 27/09/2017 06:51

O fórum acontece no dia 30 de Setembro, na Escola do EBI de Safende e tem como principal objectivo abraçar uma luta conjunta e coordenada dos bairros da cidade no sentido de apoiar no desenvolvimento da população que ainda espera e desespera com a dureza da pobreza no quotidiano.

A comunidade de Safende tem sido um dos exemplos de boas práticas e de desenvolvimento comunitário, daí ter sido um bairro escolhido para acolher o fórum.

O encontro das associações versará sobre dois grandes temas: “As ACD uma organização especial – oportunidades e desafios” e “Que narrativa reivindicativa para efectivamente, mobilizar e congregar vontades e recursos capazes de transformar os bairros pobres da Praia?”.

O primeiro fórum das ACD nasce da necessidade imperiosa de uma tomada de consciência e de abraçar uma luta conjunta e coordenada dos bairros da cidade que apesar de representarem uma potencialidade em vários domínios, inclusive demográfico, a população ainda espera e desespera com a dureza da pobreza no quotidiano e este ciclo vicioso se faz e se refaz.

Na cidade da Praia, a taxa de pobreza é de 27,7% sendo que a população pobre vive com menos de 271 escudos por dia.

Dados do INE apontam que os bairros de Safende, Ponta de Água, Vila Nova, Achadinha, Eugénio Lima e Tira Chápeu juntos, representam mais de 36 mil pessoas e mais de 60% desta população não tem acesso a casas de banho próprias.

A ACD lança a iniciativa com o fito de transformar discursos que não mudam a realidade em recursos “transformadores das consciências, estas sim, que podem mudar a realidade”.