Projecto “Adopção de Práticas Agrícolas Eficientes e Adaptadas ao Clima nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento em África”

27/09/2017 06:49 - Modificado em 27/09/2017 06:49

O Plano centra-se em quatro elementos principais. A Promoção da adopção de práticas de produção de alimentos eficientes e compatíveis com o clima; a Promoção de oportunidades viáveis de mercado nacional e regional para produtos alimentares de valor agregado; a Promoção do comportamento nutricional adequado através de sistemas alimentares sustentáveis para dietas saudáveis e nutrição melhorada; e a construção de plataformas africanas de partilha de conhecimento dos Pequenos Estados Insulares Africanos, SIDS, que destaquem pontos comuns para fortalecer abordagens colaborativas inter-regionais, ao mesmo tempo em que reconhecem as particularidades de cada um.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Ambiente, os Pequenos Estados Insulares Africanos (SIDS) enfrentam vulnerabilidades únicas de mudanças climáticas e desafios de desenvolvimento.

Este Programa regional da FAO, financiado pelo Fundo Africano de Solidariedade Fiduciária (ASTF), tem por objectivo desenvolver as acções sobre práticas de agricultura produtiva e económica para o clima (CSA), melhorar a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e promover redes de conhecimento sustentáveis do desenvolvimento da agricultura económica em todos os países insulares africanos.

O Workshop de lançamento oficial da “Adopção de Práticas Agrícolas Eficientes e Adaptadas ao Clima nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento em África” contará com a presença de participantes de Cabo Verde, Seychelles, Maurícia, Comores, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.