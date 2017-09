Santo Antão: Acidente de viação provoca apenas danos materiais

27/09/2017 06:47 - Modificado em 27/09/2017 06:47

Na sequência de um acidente de viação com uma viatura Toyota de caixa aberta ocorrido na manhã de terça-feira, na estrada que liga Paul à Ribeira Grande, na qual se encontrava apenas o condutor, registaram-se apenas danos materiais.

A viatura de marca Toyota transportava apenas o jovem condutor natural do Paul e, segundo informações recolhidas no local, o acidente terá ocorrido por volta das nove da manhã de terça-feira, 26. Ao se aproximar de uma curva, o condutor do veículo não conseguiu evitar o óleo que se encontrava no asfalto e perdeu o controlo do volante tendo embatido na berma da estrada, resultando no capotamento do veículo.

Após o acidente, a Polícia Nacional esteve no local, isolando a área do ocorrido, efectuando os habituais procedimentos para estes casos. O condutor saiu ileso do acidente que só não foi mais grave porque não havia mais ocupantes no interior no veículo.