CVMóvel marca presença no arranque do ano letivo em várias Escolas Secundárias

27/09/2017 06:45 - Modificado em 27/09/2017 06:45

Arranca mais um ano letivo e a CVMóvel, enquadrado no programa de Contributos para a Sociedade de Informação, tem marcado presença em várias escolas secundárias, um pouco por todo o país, premiando/distinguindo aos melhores alunos do 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, e oferecendo salas multimédias às escolas.

Assim, depois de ter estado na ilha de Santo Antão, tendo distinguido os melhores alunos das Escolas Secundárias dos três Concelhos da ilha e premiado os vencedores das Olimpíadas de Matemática, na Escola Técnica João Varela, a CVMóvel prossegue a sua ação com o apetrechamento de salas multimédia e multiuso a Escolas Secundárias de bairros periféricos da cidade da Praia.

A Escola Secundária Regina Silva (Achadinha) vai receber amanhã, dia 27 de Setembro (12:00 ), das mãos do PCA da empresa, Eng. José Luis Livramento, uma sala multimédia totalmente remodelada e equipada com 18 computadores, impressora multi-funções, projetor, tela de projeção e terminais myfi para acesso à internet móvel, dotando esta Escola de condições propícias para implementação de um modelo de ensino e aprendizagem com base na tecnologia do século XXI. Para além desta sala, a empresa financiou a pintura do edifício que já estava a apresentar alguma degradação.

A CVMóvel vai continuar a assinalar o arranque do ano letivo 2017/2018 com ações em outras escolas secundárias e, ainda nesta semana, vai proceder à mesma oferta às escolas de Achada Grande e Amor de Deus (dias 28 e 29 de Setembro respetivamente).