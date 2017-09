Rússia : casal detido por matar, congelar e comer 30 pessoas

27/09/2017 06:27 - Modificado em 27/09/2017 06:27

Dmitry e Natalia congelavam partes do corpo das vítimas para depois serem comidas.

Dmitry Baksheev e a mulher foram detidos por assassinarem 30 pessoas e depois comerem os corpos, na Rússia. Segundo a agência noticiosa ANSA, o casal negou inicialmente o crime acabando, mais tarde, por confessar a morte de apenas duas pessoas. Os suspeitos admitiram ainda que guardavam as vítimas no congelador para depois comerem. O suspeito, de 35 anos, foi preso há semanas depois de terem sido encontrados restos mortais de uma mulher no dormitório militar onde o casal vivia. Nessa altura, as autoridades também encontraram a mala da vítima e fotografias do suspeito, junto a partes de um corpo. A mulher de Dmirtry, Natalia Baksheeva, de 42 anos, era conhecida na localidade pela sua agressividade e também foi detida. Segundo o jornal Metrópoles, a companheira de Dmirtry, enfermeira de profissão, foi sujeita a avaliações psicológicas e os resultados não apresentaram qualquer anomalia no foro psicológico.

: http://www.cmjornal.pt