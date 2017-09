FIFA nomeia árbitro Egípcio para dirigir o encontro Cabo Verde x Senegal

O árbitro egípcio Grisha Ghead foi o nomeado pela FIFA para dirigir o embate entre Cabo Verde e Senegal, jogo este marcado para o dia 07 de Outubro no Estádio Nacional na Cidade da Praia.

Cabo Verde e Senegal estão neste momento envoltas numa luta titânica pelo primeiro lugar do grupo D, que da acesso ao Mundial da Rússia 2018, onde neste momento Cabo Verde leva vantagem ocupando a segunda posição com os mesmos seis pontos, que tem a selecção do Burkina Faso. Por seu lado os senegaleses estão neste momento com cinco pontos na terceira posição, mas com um jogo em atraso frente a Africa do Sul, jogo este que a FIFA mandou repetir devido aos casos polémicos envoltos neste jogo.

Com a disputa acesa para a maior prova de selecções do Mundo, as duas selecções entram em campo na penúltima jornada do grupo D, separadas por apenas um ponto, com vantagem para os Tubarões Azuis que buscam uma qualificação histórica para a fase final de um Campeonato do Mundo.

O conceituado árbitro egípcio Grisha Ghead, vai liderar uma equipa composta pelo Marroquino Redouane Achik , Waleed Ahmed Ali do Sudão, quarto árbitro Mohamed Maarouf Eid Mansour também do Egipto, o árbitro assessor Jean Claude Labrosse do Seychelles e Malek Ali da Argélia vai ser o comissário do jogo.