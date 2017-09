CMSC preocupada em disciplinar a atividade comercial promete tolerância zero

26/09/2017 01:27 - Modificado em 26/09/2017 01:27

Tolerância Zero é a melhor resposta àqueles que continuam a pôr em causa a segurança dos santacatarinenses.

No sentido de aumentar os padrões de segurança pública no Município de Santa Catrina de Santiago, Pelouro da Segurança e Proteção Civil e enquadrado no projeto “Santa Catarina Segura – um Compromisso, uma Nova Atitude”, a autarquia pós em marcha algumas medidas para por cobro a más comportamento e atitudes que vão contra atividades comerciais.

O objetivo segundo o vereador Emanuel Carvalhal que se mostra preocupado em disciplinar a atividade comercial é garantir a segurança de pessoas e bens, nomeadamente, reforçando os mecanismos de prevenção do crime e de repressão a práticas que põem em causa as liberdades dos cidadãos.

“Tem sido nossa preocupação, principalmente na Cidade de Assomada, em particular, no que respeita à segurança alimentar e à defesa dos direitos dos consumidores, reitera o vereador.

Segundo o vereador, apesar do grande investimento da autarquia em fiscalizar, importa encontrar novas respostas que deem sequência às medidas já adotadas e elevem o Município ao patamar das melhores práticas