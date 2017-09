Santa Catarina: Energia elétrica vai brevemente chegar a cinco localidades

26/09/2017 01:25 - Modificado em 26/09/2017 01:25

Os moradores localidades de Achada Fora, Chã de Monte, Gudo, Fundo Baixo e Achada Carrapato vão poder ter energia elétrica durante 24 horas.

A garantia e do edil santacatarinense Beto Alves que promete ainda eletrificar todo o município, isto para realizar as promessas durante a companha. O compromisso deverá estar concretizado até ao final do ano.

O processo de eletrificação terá início dentro de quinze dias. Apos a conclusão da obra, as localidade de, Achada Fora, Chã de Monte, Gudo, Fundo Baixo e Achada Carrapato passam a estarem coberto durante 24 horas, uma revindicação muito antiga.

O projeto de eletrificação não fica por aqui. Conforme o Presidente da Camara a energia deverá cobrir cem por cento do município.

Sublinha o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Electra, Alexandre Monteiro, que as “outras localidades, relativamente à Ribeira dos Engenhos, aí é necessário ser consolidado o projeto já existente, a mobilização do seu financiamento e a sua execução”.

As localidades de Mato Gegê, Librão, João Bernardo e Travessa Baixo, também deverão futuramente ser contempladas.