Kriola retoma ligações

26/09/2017 01:21 - Modificado em 26/09/2017 01:21

Apos várias revindicações devido a falta de transportes inter-ilhas, o navio Kriola voltou a navegar.

Agência Marítima e Portuária e Portuária (AMP) concedeu o aval de navegação ao navio Kriola. A embarcação volta a estar certificada para navegar em segurança retomou esta segunda-feira as ligações com as ilhas.

A viagem da embarcação apos estar um bom período de tempo fez esta segunda-feira, 25 a sua primeira ligação as ilhas de São Vicente São Nicolau.

O navio encontra-se no Porto Grande de Mindelo onde recebia trabalhos de manutenção.

Com o seu regresso termina a aflição dos passageiros que há muito reclamavam retoma das ligações inter ilhas que veio a complicar ainda mais com a suspensão do navio Liberdade que também se encontra em manutenção nos Estaleiros Navais de Cabo Verde – Cabnave, em São Vicente.