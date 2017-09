Pescador desaparecido: Famílias alimentam esperança de rever Humberto Neves

26/09/2017 01:11 - Modificado em 26/09/2017 01:11

Depois da suspensão das buscas por Humberto Neves, pescador residente na zona de São Pedro, São Vicente, os familiares aguardam novidades sobre como as autoridades vão continuar as buscas para encontrar Humberto Neves desaparecido desde do da madrugada de quarta-feira. “Estamos a espera de uma decisão para ver o que ainda pode acontecer”, como avança o sobrinho Márcio Santos, avançando que a família tem estado a par da decisão, mesmo que apelam para que mais possa ser feito encontrar Humberto.

Mesmo a espera de uma solução os familiares alimentam a esperança de rever o familiar. A esta esperança que a família tem agarrado, “até uma decisão” das autoridades para que possa continuar a busca.

Como conta Márcio ao NN era costume de Humberto ir para a faina sozinho. Neste dia fatídico, foi mais cedo. Depois de tentativas de o contatar por telefone não terem dado certo, Márcio revela que os próprios pescadores lançaram ao mar a procurada do pescador desaparecido. Sem sucesso as autoridades foram acionadas para ajudar na procura.

As buscas não tiveram resultados o resultado esperado, mas os familiares “alimentam a esperança”, como sublinha.

Algumas informações recolhidas avançam que os pescadores de São Pedro mesmo cada um no seu barco costumam pescar em locais próximos onde conseguem ver um ao outro. Neste fatídico dia o pescador encontrava-se sozinho.