Festival de cinema Oiá – uma edição com mais poesia, com mais amor

26/09/2017 01:03 - Modificado em 26/09/2017 01:03

Arranca esta sexta-feira, 29 Setembro em São Vicente a segunda edição da bienal de cinema que decorre até ao dia 8 de Outubro.

Com o arranque em todas as zonas envolvidas com este projeto de cinema ao ar livre, que visa dar visibilidade a produções nacionais, a organização promete uma edição cheia de poesia, que irá contar com diversas exibições nacionais e aposta este ano na internacionalização, com a participação de Senegal, Brasil e Portugal.

Aberto ao público em geral, festival pretende ao longo das próximas edições trabalhar com todas as ilhas, para que estes possas mostrar o que tem de melhor a nível audiovisual. Este ano, além de São Vicente, participam as ilhas de Santo Antão, Boavista e Santiago.

Em entrevista a este online, Tambla Almeida da organização, disse que este ano o festival vai homenagear as primeiras figuras do cinema cabo-verdiano, como “jonzim de cinema”, que infelizmente não vai poder estar presente, porque já não se encontra entre nós, o filme Serenata ao luar de Jean Gomes e outras figuras ligadas a produção.

A organização vai manter o mesmo figurino, mas vai alargar as sessões de filmes para as zonas, com preocupação com as zonas mais distantes, como Salamansa e São pedro que estão envolvidos no projeto.