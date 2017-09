Cinco candidatas à disputa da coroa de Rainha de Bateria de Monte Sossego

Que pela primeira vez não será por indicação dos membros do grupo carnavalesco, mas por concurso.

O Grupo Carnavalesco Monte sossego organiza este sábado, dia 30 de Setembro, a primeira edição do concurso de Rainha de Bateria e lançamento do tema enredo do carnaval 2018.

Das muitas inscrições, foram seleccionadas cinco inscritas no Concurso da Rainha e promovido pelo grupo carnavalesco Monte Sossego, foi definida, por sorteio, a ordem do desfile das candidatas no dia do concurso, assegura a organização, que está expectante numa boa adesão por parte dos apoiantes das candidatas e do público em geral.

A primeira candidata a desfilar será Miriam Rocha Cruz de Campinho, seguida por Wendy Simone de Monte Sossego, Dailene Rocha de Campinho, Leisa Correia Monte Sossego e Jocy Afonso de Cruz João Évora. Têm idades compreendidas entre 24 e 29 anos.

No entanto, para a escolha destas cinco concorrentes foi feita uma pré-selecção tem como critério de avaliação, os quesitos, corpo, samba no pé e postura.

O concurso será no dia 30 de Setembro, No Hotel Porto Grande. Durante a noite, as pretendentes desfilarão com diferentes trajes. Os jurados analisarão os quesitos samba no pé, elegância, postura.

A primeira etapa do concurso irá avaliar a “graciosidade e desenvoltura” das candidatas acompanhas por uma música que nada tem a ver com o carnaval. A segunda etapa com traje de banho com julgamento da harmonia física, beleza e a terceira e última etapa, com julgamento de passarela, samba e desfile, que vão julgar samba no p de cada uma.

A proposta para a realização do Concurso para Rainha da bateria, para o desfile dos “índios” para o ano de 2018 tem como finalidade dar oportunidades às interessadas de estar se candidatando ao posto de destaque de Rainha de bateria.

“Havia muitas candidatas com alto potencial, e por acharmos que não era justo só fazer a indicação de quem seria a Rainha de Bateria, optamos pela organização do concurso e a que sair vencedora no concurso será iria dirigir a bateria do grupo”, explica Guilherme Oliveira, director de carnaval do grupo carnavalesco Monte Sossego.

Guilherme Oliveira realça ainda a qualidade de cada uma das cinco candidatas, acrescentado ainda que qualquer uma que saia vencedora tem tudo para representar “muito bem o grupo”.

Entretanto, as restantes serão simplesmente musas do grupo. “Espero que seja bem disputado, cada uma tem as suas particularidades”.

O concurso será no dia 30 de Setembro, No Hotel Porto Grande. Durante a noite, as pretendentes desfilarão com diferentes trajes e a vencedora terá a sua fantasia totalmente financiada pelo Grupo.