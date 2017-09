Ténis: Eduíno Santos perde na primeira ronda do “Pro Circuit Open Azeméis” em Portugal

O tenista cabo-verdiano e campeão nacional, Eduíno Santos, perdeu o jogo relativamente à primeira ronda do “Pro Circuit ITF – Portugal F20 Future-Open Azeméis”, frente ao português Fábio Coelho por 6-1 e 6-2 e, por isso, disse adeus à continuação na prova.

Após ficar pelo caminho na segunda ronda do “Pro Circuit ITF Portugal F19 Future”, desta feita, o tenista campeão nacional natural de São Vicente assegurou presença em mais uma competição em terras lusas, no “Pro Circuit ITF – Portugal F20 Future-Open Azeméis” realizada na Cidade de Oliveira de Azeméis, mas acabou por ficar logo na primeira ronda da prova, que iniciou no dia 23 e vai decorrer até ao dia 30 deste mês.

Numa mensagem publicada na sua página do Facebook, o tenista cabo-verdiano aponta que foi o seu último torneio em Portugal, pelo que não conseguiu estar no seu melhor nível durante o jogo. “Mas pronto, continuar a trabalhar e aprender com os erros para poder estar melhor no futuro… Obrigado pelo apoio durante a minha participação nos torneios”, pode-se ler na publicação.