Gana goleia Nigéria e vence a taça UFOA

25/09/2017 06:27 - Modificado em 25/09/2017 06:27

A selecção ganesa venceu, neste domingo, a Nigéria por 1-4 e sangrou-se campeão da taça UFOA, num torneio onde a selecção de residentes de Cabo Verde não ultrapassou a primeira eliminatória.

A taça UFOA destinada aos jogadores residentes teve início no dia 12 de Setembro no Gana, com os jogos das eliminatórias para a entrada na fase de grupos, na qual Cabo Verde perdeu frente ao Benin por 2-0, ficando assim de fora da fase de grupos, com a final a ser disputado este domingo.

Antes da final houve ainda lugar para a disputa do terceiro e quarto classificado, onde o carrasco de Cabo Verde saiu derrotado por 2-1 frente ao Niger. Na grande final a selecção do Gana que jogou em casa não deu hipóteses aos nigerianos com uma goleada de 1-4 e assim leva para a casa o título de campeão.