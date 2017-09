Unitel Tmais abre o universo das novas tecnologias aos alunos

25/09/2017 06:13 - Modificado em 25/09/2017 06:13

A Unitel Tmais tem em curso uma campanha intitulada “Regresso às Aulas”. Em parceria com a Papelaria Académica, “pretende munir os alunos com ferramentas altamente úteis para uso escolar que lhes garanta o acesso ao grande universo das tecnologias de informação”.

Colocar à disponibilidade dos alunos materiais escolares, juntamente com as novas tecnologias, como tablets, sãos as formas que a empresa pretende ajudar os alunos a tirar maior proveito do novo ano escolar.

“Uma parte importante da missão da Unitel Tmais assenta no princípio de estarmos ao lado dos jovens e dos pais em todos os momentos e, o regresso às aulas é um desses momentos”, sublinha Soraia Oliveira, da Unitel Tmais. Neste sentido, a empresa oferece dois mil escudos em kit escolar na aquisição de um tablet 7 (por 8999 ECV) ou um tablet 8 (19.999 ECV). Este KIT divide-se em 2 tipos, um kit Ensino Básico e um Kit Ensino Secundário.

A campanha feita em conjunto com a Papelaria Académica tem um âmbito nacional.

A campanha procede da seguinte forma: “Na compra de um Tablet 7 ou um Tablet 8, o cliente ganha um vale de compras de 2000 ECV para gastar em materiais escolares (na Praia) ou um Kit escolar nas restantes regiões do país. Para além disso, recebe uma oferta durante os primeiros 4 meses, onde oferecemos o dobro de megas em pacotes de internet de valor igual ou superior a 800 ECV”, explica Soraia.

A campanha termina no fim do mês de Outubro, dia 30, e toda a oferta é limitada ao stock existente.