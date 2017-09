22/09/2017 05:30 - Modificado em 22/09/2017 05:30

Um homem de 45 anos morreu no departamento do Norte, enquanto tentava atravessar um rio após a subida do caudal. Duas outras pessoas, uma mulher e um homem com cerca de 20 e 50 anos, respetivamente, foram mortas em Cornillon, uma pequena cidade a 40 quilómetros a leste da capital, segundo o comunicado oficial.

Na quinta-feira, as autoridades registaram inundações em várias localidades na sequência da subida do caudal dos rios.

Em três dos dez departamentos no país, cerca de três dezenas de abrigos foram abertos para permitir às pessoas que vivem em áreas de risco se refugiem.

Na quinta-feira, o furacão Maria aproximava-se das Ilhas Turcas e Caicos, nas Caraíbas, e ganhava intensidade com ventos de 195 quilómetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

De acordo com este organismo, o furacão está na categoria três, a afastar-se da República Dominicana e deverá registar um agravamento, sendo esperado hoje nas Ilhas Turcas e Caicos, assim como nas Bahamas, com previsão de chuvas fortes e prolongadas.

Fonte: Noticia ao Minuto