Ariel Winter volta a dar que falar após levar sensualidade ao ‘extremo’

22/09/2017 05:20 - Modificado em 22/09/2017 05:20

O estilo mais sexy da atriz tem sido bastante comentado nos últimos tempos.

Ariel Winter – atriz que ficou conhecida após a sua participação na série ‘Uma Família Muito Moderna’ – voltou a dar nas vistas por surgir na rua com um look no mínimo atrevido.

Em causa está uma t-shirt usada pela artista de 19 anos com um decote bastante pronunciado, através do qual se viam os mamilos. Conforme descreve a imprensa internacional, a estrela estava a desfrutar de um passeio com o namorado, Levi Meaden, e mostrou-se indiferente ao registo dos fotógrafos.

De sublinhar que esta já não é a primeira vez que Ariel dá que falar por causa do seu estilo mais sensual. Também na passadeira da gala dos Emmy, a celebridade chamou a atenção com um vestido com duas rachas pronunciadas.

O caso foi ainda mais comentado quando a mãe de Ariel a criticou por usar roupas demasiado ousadas.