Três encontros e depois sexo? Não, isso faz parte do passado

22/09/2017 05:16 - Modificado em 22/09/2017 05:16

Quantos encontros deve a pessoa esperar até se aventurar debaixo dos lençóis?

Os encontros amorosos são sempre um tanto ou quanto constrangedores, especialmente quando há desde logo uma química intensa entre as duas pessoas, mas ao mesmo tempo um receio de avançar depressa de mais.

Até agora, reinava a regra dos três encontros. Regra essa, conta o The New York Post, que se baseava no número de saídas que deviam acontecer antes da primeira relação sexual. Mas ainda será assim? Nem por isso.

Um recente estudo levado a cabo nos Estados Unidos concluiu que as pessoas, idealmente, esperam nada mais, nada menos, do que (em média) oito encontros até terem sexo com a outra pessoa.

Segundo o estudo, realizado pela Groupon e que contou com a participação de duas mil pessoas, os homens tendem a considerar o sexo apropriado a qualquer momento a partir do quinto encontro, já as mulheres parecem ser mais cautelosas e confessam preferir esperar até ao nono encontro até partir para a intimidade.

Quando questionados sobre a eventualidade de ter relações sexuais logo no primeiro encontro, apenas 9% dos homens disse anuir em tal situação, algo que somente 1% das mulheres afirmou concordar.

E os beijinhos, até quando esperar? Um em cada seis participantes disse que beija sempre no primeiro encontro, contudo, 45% confessou nunca ter dado esse passo logo no primeiro encontro.