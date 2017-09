Voleibol: Jogador do Atlético Clube do Mindelo está em estágio no Sporting de Espinho

22/09/2017 05:13 - Modificado em 22/09/2017 05:13

O oposto do Atlético do Mindelo e da selecção de Cabo Verde, Miguel Alves conhecido por Tchoriss encontra-se desde o dia 18 de Setembro em Portugal, onde realiza um estágio no Sporting de Espinho.

O jogador internacional Cabo-verdiano aponta que esta oportunidade surgiu devido ao bom trabalho feito pela equipa do Atlético, que mesmo com poucos recursos consegue formar atletas com boa qualidade, “e temos excelentes mentores como o distribuidor o Américo Lopes e também o treinador Heriberto Gomes com o apoio técnico do Senhor Jorge Neves”.

Tchoiss realça que o estágio está correndo bem, onde está veiculando novos processos mas como refere não é nada do outro mundo. “Com muito gosto, trabalho e dedicação pode-se chegar ao final do dia com etapa concluída”.

Questionado se quer lutar por um lugar na equipa do Espinho o jogador são-vicentino afiança que cada dia é um desafio novo, e o objectivo passa por trabalhar e tirar o melhor proveito da experiência e no final logo se vê o que acontece.

O oposto cabo-verdiano não esconde que o sonho passa por jogar profissionalmente na Europa, mas como diz “Isso ainda está longe prefiro ficar com os pés bem assentes no chão, e ir paulatinamente aprendendo e aproveitar este estágio o máximo para aprender mais e mais…Como já dizia um conhecido meu «o futuro a Deus pertence».

Com o início do estágio no passado dia 18 deste mês o jogador não sabe ainda quanto tempo irá permanecer em terras lusas, pelo que está focado somente em trabalhar para atingir os objectivos propostos.