Presidente da AFRNSA : a Comissão de Gestão da FCF fica sem legitimidade a partir de 30 de Setembro

22/09/2017 05:10 - Modificado em 22/09/2017 05:10

O presidente da Associação de Futebol de Santo Antão norte, Carlos Assunção aponta que a Comissão de Gestão da FCF “entra em incumprimento a partir do dia 30 de Setembro fica sem legitimidade para liderar a instituição.

Conjuntamente com a Associação Regional de Futebol da Ilha do Sal, a região norte de Santo Antão também não assinou o documento referente a marcação da Assembleia extraordinária, da FCF para a destituição de Victor Osório da Direcção da mesma, e em comunicado o presidente da AFRNSA, exibe a “indignação perante esta situação”, visto que as eleições deveriam acontecer até o final deste mês.

No comunicado subscrito por Carlos Assunção aponta que o presidente da Comissão de Gestão aproveitou do lapso existente na acta e que já deveria estar corrigido há muito tempo porque a mesma lhe foi entregue no dia 28 de Agosto de 2017 e enviada as Associações Regionais de Futebol no dia 18 de Setembro do ano corrente.

Recentemente a FCF divulgou que a data para as eleições seria marcada apenas depois do jogo entre Cabo Verde e Senegal agendado para o dia 07 de Outubro, no Estádio Nacional na Praia a contar para a penúltima jornada da fase de grupos de qualificação para o Mundial 2018, na Rússia. Ora Carlos Assunção no comunicado defende que a “imprensa divulgou e bem a data das eleições”, indicando que a mesma ainda não foi divulgada pela Comissão de Gestão porque “está de braços cruzados” ou seja a data veiculada pela imprensa apontando que as eleições da FCF para o dia 30 de Setembro estavam correctas.