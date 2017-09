Maior Aula do Mundo” ministrada por membros do Governo

A “Maior Aula do Mundo” enquadra-se nos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável seis, ODS, referente à água e ao saneamento, onde o Sistema das Nações Unidas, com destaque para a UNESCO e a UNICEF, convida todos a trabalhar com os estudantes para promover a compreensão dos ODS, uma vez que se considera que a juventude tem um papel importante na defesa das mudanças que devem ocorrer nas próprias comunidades.

Em Assomada, a didacta vai ser a Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação e a aula será no Liceu Amílcar Cabral.

A Ministra Eunice Silva, escolheu abordar com os alunos locais, o ODS onze, conhecido como o ODS das Cidades que tem como meta principal torná-las sustentáveis e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes.

Em São Miguel, a Ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, irá abordar com os alunos do referido liceu o ODS dezasseis, sobre a Paz, Justiça e Instituições fortes que visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Na Ilha da Boa Vista, o mestre vai ser o Ministro da Agricultura e Ambiente, que no auditório Luís Rendall, falará da sustentabilidade destes três pilares do seu Ministério, tendo em vista um mundo mais habitável.

De referir que Gilberto Silva, conforme fonte do Governo, também aproveita a sua estada de dois dias na Ilha, que termina hoje, para visitar as estruturas sob a sua responsabilidade, as zonas agrícolas daquela ilha e alguns projectos em andamento.

Carlos Flôr