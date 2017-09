STJ nega a extradição de suspeitos de tráfico de armas e droga

22/09/2017 04:56 - Modificado em 22/09/2017 04:56

Os suspeitos com mandado de detenção da Interpol foram mandados libertar pelo Supremo Tribunal de justiça

Os dois indivíduos detidos no aeroporto Nelson Mandela no mês de Março, suspeitos de tráfico de armas e droga para financiamento do terrorismo, estão em liberdade.

Os suspeitos com destino à Europa chegaram no aeroporto Nelson Mandela, na cidade da Praia, no mês de Março, num voo do Senegal. Os mesmos estariam a ser vigiados pelas autoridades norte-americanas.

O Procurador-geral da Republica, Óscar Tavares, avança que o Ministério Público deu andamento ao processo de extradição e o Tribunal da Relação de Santa Catarina concedeu a extradição.

O que aconteceu é que os extraditados interpuseram recurso ao Supremo Tribunal que no mês de Agosto decidiu não conceder a extradição, daí terem sido colocados em liberdade o que põe fim ao processo.