JCF : Visita de príncipe do Mónaco abre possibilidades de cooperação com Cabo Verde

22/09/2017 04:53 - Modificado em 22/09/2017 04:53

O Presidente da República manifestou-se hoje convicto de que a visita que o príncipe do Mónaco efectua a Cabo Verde desde quarta-feira irá possibilitar uma “forte cooperação” entre o principado e o arquipélago.

Jorge Carlos Fonseca revelou esta convicção ao meio-dia desta quinta-feira após receber das mãos de Albert II, num restaurante do Mindelo, um lagarto gigante embalsamado que o bisavô do príncipe do Mónaco recolheu em Cabo Verde em 1901.

A cooperação entre o Mónaco e Cabo Verde deverá basear-se, segundo o chefe de Estado, na economia marítima, mais especificamente no desenvolvimento das capacidades de pesca e das técnicas de conservação, na gestão dos oceanos.

Jorge Carlos Fonseca disse também que, sendo Albert II um homem ligado ao futebol, falou-lhe dos Tubarões Azuis, a selecção cabo-verdiana de futebol, admitindo que poderá desenvolver-se colaboração na área desportiva.

O príncipe do Mónaco assistiu hoje de manhã no centro de investigação oceanográfica do Mindelo a apresentações técnicas da campanha Mónaco Explorações, uma acção que tem início hoje em São Vicente, de onde parte o navio científico Yersin, com passagens programas pelo ilhéu Branco e pelas ilhas de Santa Luzia e da Boa Vista, para recolha de dados oceanográficos e ambientais que conduzam à compreensão dosa efeitos químicos e biológicos do aquecimento global.

Esta campanha é iniciativa de Albert II, que estará a reconstituir a rota que fez o bisavô, Albert I, há 116 anos, e tem a parceria do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), do Geomar, da Alemanha, e da Universidade de Cabo Verde.

As relações diplomáticas entre o Mónaco e Cabo Verde são muito recentes, datam de Agosto deste ano.

O Principado do Mónaco, fundado em 1297, pela Casa Grimaldi, é uma cidade-Estado soberana, com 202 hectares e com uma população de 38.499 habitantes, situada no sul da França, sendo governada por Sua Alteza Sereníssima, o príncipe Alberto II.

Inforpress