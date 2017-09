Voleibol: Selecções nacionais fora do Play-Off de acesso ao Mundial devido à falta de verbas

21/09/2017 01:22 - Modificado em 21/09/2017 01:22

Após a não realização dos Campeonatos Nacionais Sénior Feminino e Sub-17, devido à falta de verbas, agora foi a vez das Selecções Feminina e Masculina de Voleibol ficarem de fora do Play-Off de acesso ao Mundial que se realiza na China.

Com os apuramentos para o Play-Off já garantidos nas duas categorias, a FCV recebeu da Direcção-Geral dos Desportos uma nota dando conta que não há verbas para as duas participações, o que levou o Presidente da FCV, António Rodrigues, em entrevista ao programa Meia-Lua da Rádio de Cabo Verde, a expressar o seu desagrado, lamentando a decisão, enaltecendo que as duas participações sempre estiveram previstas no planos de actividades da FCV.

Com a vaga do Play-Off continental garantida, o Presidente da FCV assume que todo o seu staff vai reunir-se para que se possam pronunciar sobre o assunto ao público, realçando que não é a primeira vez que acontece uma coisa do género, visto que noutras ocasiões, Cabo Verde conseguiu atingir os Play-Off ficando, no entanto, de fora da fase final devido à falta de verbas.

O desporto em Cabo Verde está numa fase um pouco conturbada, começando pela Selecção Nacional Masculina que teve de angariar esforços para a viagem à África do Sul e de algumas provas agendadas este ano que não se realizaram devido à falta de verbas. Depois da não realização do Campeonato Nacional de Futebol Sénior Feminino e de Sub-17, o problema centra-se agora no Voleibol.