Dynamo apresenta projecto social à edilidade salense

21/09/2017 01:20 - Modificado em 21/09/2017 01:20

O artista natural da Ilha do Sal apresentou nos Passos do Concelho, ao Presidente da Câmara Municipal da ilha, um projecto social com o objectivo de beneficiar as classes menos favorecidas da ilha.

Num encontro realizado na sala de reuniões dos Passos do Concelho, o artista salense apresentou à edilidade local um projecto que consiste na realização de um show para mais de duas mil pessoas, com o intuito de ajudar as pessoas desfavorecidas da ilha.

No entanto, o Presidente da Câmara do Sal, Júlio Lopes, conforme se pode ler numa publicação na sua página oficial, “promete” que a Câmara Municipal dará todo o apoio institucional ao evento que a devido tempo será apresentado aos salenses.

O acto do cantor já teve muitas reacções dos fãs na sua página do Facebook, que se regozijaram pelo acto do mesmo ajudar as classes menos favorecidas da sua ilha natal.