Ministro das Finanças apresenta estratégia da gestão positiva dos dois Compactos da MCA – CV

21/09/2017 01:17 - Modificado em 21/09/2017 01:17

No encontro com uma delegação de Altos Representantes do Governo do Togo, chefiada pelo Ministro Conselheiro do Presidente da República e Coordenador do MCA-Togo, Stanislas Baba, falou-se de questões ligadas aos desafios enfrentados pelo Conselho Coordenador, o papel dos principais representantes bem como o papel e funções do Conselho.

O Ministro das Finanças de Cabo Verde que tutela os Compactos da MCA-CV, reafirmou ao ministro do Togo que, “nestes Compactos, sobretudo em relação aos projetos LAND – registo de propriedade e WASH – água e saneamento, o mais importante é haver vontade política para se fazerem as reformas, porque foi necessário alterar o quadro legal, foi necessário pôr várias estruturas a funcionar para servir melhor os cidadãos e é necessária uma vontade política intrínseca e muito forte para que as reformas aconteçam”.

No essencial, foi apresentada a experiência de Cabo Verde e os ganhos positivos na gestão dos dois Compactos, porque neste particular, Cabo Verde tem sido apresentado como um exemplo a ser seguido.

Carlos Flôr