Príncipe Alberto do Mónaco visita Cabo Verde com os oceanos na agenda

21/09/2017 01:05 - Modificado em 21/09/2017 01:05

O Príncipe Alberto II, do Mónaco, está em Cabo Verde, naquela que é a segunda etapa da expedição científica de três anos do navio “Yersin”, no âmbito da campanha “Mónaco Explorations”, que recria a viagem do seu tetravô.

O chefe de Estado do Mónaco, principado com o qual Cabo Verde estabeleceu relações diplomáticas há menos de dois meses, vai ser recebido ao final do dia de hoje na cidade da Praia pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Os dois chefes de Estado seguem depois para São Vicente, onde já está atracado o navio científico “Yersin”, que chegou ao Porto Grande do Mindelo, proveniente da Madeira.

Durante a permanência em Cabo Verde, o príncipe Alberto II irá visitar também as ilhas da Boavista e o ilhéu Raso.

“É uma visita na sequência das preocupações do príncipe Alberto II, que têm a ver sobretudo com os oceanos, com a investigação oceanográfica e com o ambiente”, disse hoje, na cidade da Praia, o Presidente da República cabo-verdiano.

Os dois chefes de Estado terão um almoço de trabalho, que segundo Jorge Carlos Fonseca terá na ‘ementa’ as perspetivas de cooperação entre Cabo Verde e o principado do Mónaco.

“É um relacionamento muito recente. Estabelecemos relações diplomáticas no dia 10 de agosto. Há menos de dois meses. Vai estar tudo em aberto, mas nas áreas das pescas, oceanos e economia do mar, podemos obter experiências e cooperação muito vantajosa numa altura em que o Governo de Cabo Verde aponta como uma das grandes prioridades a potenciação da economia do mar e da proteção dos oceanos, incluindo o estudo dos efeitos nefastos das alterações climáticas em países como Cabo Verde”, enunciou o Presidente.

No Mindelo, Alberto II vai visitar, entre outros organismos ligados ao mar e à investigação, o Centro Oceanográfico do Mindelo e a universidade.

O Principado do Mónaco, fundado em 1297 pela Casa Grimaldi, é uma cidade-Estado soberana, com 202 hectares e com uma população de 38.499 habitantes, situada no sul da França, sendo governada pelo príncipe Alberto II.

Lusa