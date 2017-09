Valdir Reis muda para o Clube Kairos e diz-se preparado para o novo desafio

O voleibolista são-vicentino Valdir Reis cuja última equipa foi o Sporting de Espinho e que venceu a Taça de Portugal e foi vice-campeão nacional, transferiu-se para a equipa do Clube Kairos da Ilha de São Miguel, equipa recém-promovida para a primeira divisão portuguesa.

O oposto cabo-verdiano, um dos fundadores da Selecção Nacional Cabo-verdiana de Voleibol, já há largos anos em Portugal, vive uma nova experiência e aponta a este Online que se sente preparado para dar o seu melhor e ajudar o clube a atingir os seus objectivos.

Valdir Reis assume que a mudança para o Kairos se deu devido à falta de entendimento entre as partes envolvidas no processo de renovação com o Sporting de Espinho o que motivou a sua saída e que a proposta da equipa da Ilha de São Miguel foi a mais “atractiva” para o oposto cabo-verdiano.

Sobre o plantel para esta época, Valdir Reis realça que estão a construir uma equipa “interessante”, com jogadores que já passaram por clubes da elite portuguesa como o Fonte Bastardo e também pelo principal campeonato argentino, por isso, está à espera de um bom campeonato.

O jogador natural de São Vicente que militou em Cabo Verde nas equipas da Académica do Mindelo e no ABC da Praia, onde se sagrou campeão nacional por ambas as equipas antes de partir para Portugal, diz que se sente “optimista” porque a equipa está a trabalhar bem e forte nesta pré-epoca. “A nível pessoal, o objectivo é o de estar na melhor forma possível para fazer um bom campeonato e ajudar a minha equipa a conseguir os nossos objectivos”, conclui o novo camisola 2 da formação “Negra” do Kairos.