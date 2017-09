Calabaceira: Moradores reclamam falta de iluminação e onda de assaltos

20/09/2017 01:55 - Modificado em 20/09/2017 01:55

A falta de iluminação nesta zona tem facilitado os criminosos que aproveitam da situação para assaltarem as pessoas na rua. Moradores clamam pela colocação de postes de iluminação.

As ruas da cidade da Praia estão praticamente todas iluminadas, contudo, nalguns pontos a iluminação ainda é fraca e nos becos, a ausência de postes de iluminação tornou-se numa preocupação para os moradores.

Na zona de Calabaceira o problema é antigo e os moradores afirmam que são fustigados por ondas de assaltos.

Na maioria dos becos, a visibilidade só é possível graças à luz das próprias casas. São poucos os acessos que possuem postes e, ainda por cima, alguns estão com as lâmpadas queimadas, dificultando o caminho de quem chega tarde à comunidade.

O morador António Cruz recorda que no final do ano lectivo a filha sofreu um assalto e os assaltantes levaram a mochila que trazia. Preocupado com a situação, o entrevistado solicita a colocação de mais lâmpadas no sentido de minimizar o problema.

“Com o calor que se faz não nos podemos sentar à porta”, acrescenta Lindinha que considera a falta de iluminação um “bónus” para os criminosos, pois a escuridão é total.