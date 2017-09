Previsões davam conta muita chuva, a falta dela preocupa Ministro da agricultura

20/09/2017 01:50 - Modificado em 20/09/2017 01:50

Governo já equaciona o plano B, em caso de se verificar problemas com o ano agrícola. As chuvas até agora não caíram em quantidade desejada, e que leva a alguma preocupação por parte do Ministro da Agricultor, Gilberto Silva. Até agora não se verificou na prática as previsões pluviométricas para esta época. Segundo os serviços de meteorologia, a previsão era de chuvas acimas da média. Até agora verificou-se alguns períodos de chuva nas ilhas, mas que ainda preocupam.

Em declarações a RCV o Ministro dá asas a sua preocupação com fraca queda das chuvas, e assumindo que o governo já equaciona um pano B. “As chuvas que caíram ate agora estão aquém do desejado, ainda o ano agrícola não terminou e é possível que venha ocorrer chuvas mas já vamos atrasados”, como sublinha.

E com a fraca queda das chuvas até o momento sublinha que o governo já pensa “em todos os cenários” e que pretendem agir “em consequências” das mesmas. “Tem que preparar um plano B porque estamos no mês de Setembro”. Apesar de sublinhar que a época das chuvas na terminou, fornecendo exemplos de anos que em Setembro não tinha caído muita chuva mas que acabou por ser diferente no fim.

“Temos que analisar a situação acompanhar bem, e se for necessário introduzir as medidas corretivas”. No mês de Outubro o Ministro espera ter uma opinião concreta sobre a matéria.