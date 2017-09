Cabo Verde com “amigos” para acordo de mobilidade com União Europeia

Cabo Verde recebe visita dos eurodeputados do Parlamento Europeu que estão no país para o reforço das relações entre Cabo Verde e a União Europeia. Dentro os assuntos o acordo da facilitação de vistos e de mobilidade foi a qual os eurodeputados, “amigos de Cabo Verde”, pretende utilizar a sua influência para viabilizar o projeto.

Charles Tannock, porta – voz do grupo, avança que está otimista em relação ao acordo de facilitação de vistos. “Nós os amigos de Cabo Verde vamos fazer o esforço no sentido de informar e comunicar a Comissão Europeia e a responsável encarregada deste dossiê sobre o trabalho que está a ser feito no arquipélago”, como garantiu,

E para o porta-voz dos eurodeputados não vai haver problema nenhum para Cabo Verde, já que o país já fez o seu trabalho de caso, no que diz respeito a segurança das leis da nacionalidade. “Quando está tudo feito, não há qualquer razão para qual a comissão europeia, os ministros do conselho da Europa, rejeitam a aplicação formal para a liberalização dos vistos”, como perspetiva Tannock.

O presidente da Assembleia, Jorge Santos, que recebeu os eurodeputados, demostra, também, confiança nos amigos do país, para que o acordo possa ser uma realidade. “Estamos em querer que este grupo de deputados, amigos de Cabo Verde, e o relacionamento com o Parlamento Europeu e das nossas ralações com União Europeia podemos atingir esta grande vontade e expetativa”. E esta expetativa diz respeito a livre circulação de cidadãos europeus e nacionais.