Unitel Tmais lança campanha ‘Regresso às Aulas 2017’

19/09/2017 00:58 - Modificado em 19/09/2017 00:58

A Unitel Tmais lança a campanha “Regresso às Aulas 2017” direccionada aos alunos do primário e secundário que vão iniciar as aulas. Como explica Soraria Oliveira da Unitel Tmais, “esta campanha tem o objectivo de munir os alunos com ferramentas necessárias para chegarem mais longe”.

São ferramentas “a nível de tecnologia para ajudar os alunos a terem mais produtividade neste ano lectivo”. Como explica, os alunos devem apenas dirigirem-se às lojas da Unitel Tmais e adquirirem um dos kits disponíveis, dependendo se for do primário ou do secundário.

Um kit que, como explica Soraia Oliveira, é composto por materiais escolares “com todos os materiais necessários para o regresso às aulas” e com um Tablet concluído no pacote, promoção que a empresa faz a nível da tecnologia. O Tablet vem com um cartão de dados que durante os próximos quatro meses sempre que for activado um pacot,e o utilizador ganha o dobro de megas.