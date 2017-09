Valdir Welbeck promessa cabo-verdiana espera dar salto em breve para a Europa

O jovem que Valdir Welbeck milita na Académica do Mindelo está prestes a rumar para a Europa onde só espera a confirmação para poder viajar, mas sem anunciar o clube.

O jovem formado no Batuque FC, jogou nos escalões do clube nos sub-15, sub-17 e sub-19 tendo-se, inclusive, sagrado campeão nestas categorias. Mudou de ares para a Académica do Mindelo integrando a equipa sénior em 2015-16 e, no segundo ano de “Micá” ao peito, “Welbeck”, como é conhecido, conseguiu alcançar o inédito título de campeão regional que veio a ser perdido na secretaria para o Mindelense.

Na Académica do Mindelo o jovem esquerdino conseguiu despertar a atenção de clubes não só do país mas da Europa, mais concretamente, de Portugal estando, neste momento, a estudar as alternativas em cima da mesa. Com o início da pré-epoca em São Vicente no horizonte, o atleta da “Micá” já tem definido os seus objectivos para este ano: “trabalhar com humildade e determinação, alcançar o topo do futebol em São Vicente que é o de ser campeão regional e conseguir um lugar no Campeonato Nacional e, claro, sem deixar de lado a minha grande expectativa que é ser jogador profissional ainda este ano”.

O jogador são-vicentino de 20 anos detentor da camisola 11 dos “estudantes” do Mindelo, aponta que o sonho de qualquer jogador que esteja a jogar dentro do país passa por um dia ser jogador profissional e representar os “Tubarões Azuis” e, como tal, quer atingir estes objectivos. “Sempre acreditei que isso era possível e nunca vou deixar de acreditar. Sei que não é nada fácil mas, com fé em Deus, algum dia vou chegar lá”, conclui o jovem natural de Fonte Filipe.