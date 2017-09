Ténis: Internacional cabo-verdiano Eduíno Santos eliminado do “PRO CIRCUIT ITF Portugal”

19/09/2017 00:48 - Modificado em 19/09/2017 00:48

O tenista internacional cabo-verdiano e campeão nacional, Eduíno Santos disse adeus, esta segunda-feira, ao “PRO CIRCUIT ITF Portugal F19 Future” ao ser eliminado no Round 2 pelo atleta da casa Tomás Almeida.

O atleta cabo-verdiano entrou bem na prova que decorre em Castelo Branco e venceu no Round 1, no domingo, o atleta australiano Sam Ryan Ziegann pelos parciais de 7-5 e 7-6 mas, nesta segunda-feira, o campeão nacional não conseguiu vencer o português Tomás Almeida perdendo pelos parciais de 6-1 e 7-6 e, desta forma, não conseguiu entrar no quadro principal e disse adeus à continuidade na prova.

Na sua página do Facebook o campeão cabo-verdiano deixou a seguinte mensagem: “Boas… Terminou a minha prestação aqui no torneio, lutei até ao fim mas o meu adversário foi melhor nos momentos chave e acabou por ganhar, mas saio de cabeça erguida, fiz uma grande prova. Agora é trabalhar mais e preparar o próximo torneio…”.

A competição de Ténis que se realiza em Castelo Branco teve início na sexta-feira 16 e vai decorrer até ao dia 24 deste mês e conta com a participação de vários atletas do circuito mundial.