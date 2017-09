Governo apresenta o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável aos parceiros de desenvolvimento e à sociedade civil

19/09/2017 00:41 - Modificado em 19/09/2017 00:41

O documento PEDS é uma descrição dos programas sectoriais e de políticas macroeconómicas, estruturais e sociais do país para um período de médio e longo prazo, 5 anos, que visa promover um desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, baseado num novo modelo de crescimento económico e num novo modelo de Estado e focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

O executivo informa que o Plano que vai ser dado a conhecer através do Ministério das Finanças, inclui as necessidades e as principais fontes de financiamento dos programas apresentados no documento.

O PEDS foi elaborado pelas autoridades do país, num processo que envolveu a participação dos agentes da sociedade civil juntamente com os parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde, incluindo as Nações Unidas, os membros do Grupo de Apoio Orçamental (GAO), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e outros parceiros multilaterais e bilaterais.

Carlos Flôr