PAICV-SV incentiva Alcides Graça ao combate

18/09/2017 16:14 - Modificado em 18/09/2017 16:14

PAICV faz o balanço do primeiro retiro político, na zona de Salamansa, que teve como objetivo delinear uma estratégia para uma oposição local forte e construtiva, assim como preparar a abertura política que arranca no início de Outubro. Arlinda Medina, vice-presidente local do PAICV, avança que para além de “uma profunda análise da situação da ilha”, conseguiu-se a recolha de excelentes contribuições para o plano estratégico político 2017-18”.

O retiro serviu também para a comissão política regional aprovar uma aclamação de apoio ao presidente local, Alcides Graça, “incentivando-o a prosseguir o combate político com elevação e respeito pelas regras do jogo democrático, onde co contraditório é fundamental para o esclarecimento da população”.

Medina avança que o líder local foi estimulado a não entrar no jogo baixo do presidente da CMSV. “A política não pode ser feita com arrogância e nem com o recurso a uma linguagem desmerecedora do cargo que ocupa o presidente”.

O PAICV local avança que o edil pode não gostar de críticas, mas tem que saber lidar com elas. E que pode estar habituado a não ouvir opiniões contrárias, “mas tem que aceitar, porque são as regras do jogo democrático”. E ainda que “só quem não tem estofo político envereda por ataques pessoais, invariavelmente como recurso a uma língua imprópria, para quem desempenha, o mais elevado cargo público nesta ilha”.

Estas afirmações e incentivo ao líder local do PAICV tem como base as críticas que foram feitas pelo edil, depois do líder local do PAICV ter feito o balanço do mandato do executivo camarário.

Reivindicações para população

Para a população o PAICV depois de ouvir a população faz uma lista dos pedidos: estrada de ligação via a areia branca, elevação a categoria de vila, e asfaltagem do troço de estrada de entrada à Salamansa.