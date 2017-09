Comissão de Gestão da ARFSV agenda Assembleia Efectiva para terça-feira

18/09/2017 07:00 - Modificado em 18/09/2017 07:00

A Comissão de Gestão da Associação Regional de Futebol de São Vicente, liderada por João Manuel Silva Pereira Pires, agendou para esta terça-feira, no Adérito Sena, uma Assembleia Efectiva para resolver o futuro da ARFSV.

A nova época desportiva em São Vicente está à porta e a Associação de Futebol de São Vicente está a ser gerida por uma Comissão de Gestão que já há algum tempo assumiu a frente desta organização, após a saída de Júlio do Rosário da presidência da ARFSV. Comissão que já marcou uma data para as eleições dos novos corpos gerentes da ARFSV.

Do comunicado emitido pela Comissão de Gestão, o ponto importante a ser tratado na sala de reuniões do Estádio Municipal Adérito Sena, na terça-feira, será a eleição do novo Presidente da ARFSV e da equipa que vai liderar o futebol em São Vicente pelos próximos tempos e cessar, assim, as funções que a Comissão de Gestão vinha assumindo há algum tempo.