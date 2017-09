POST : Arqucitetos não realizam Assembleia porque as chaves desapareceram

18/09/2017 06:57 - Modificado em 18/09/2017 12:17

Reproduzimos o post do arquitecto Federico Hopffer Almada que nos dá a conhecer que a Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde não realizou uma Assembleia porque alguém não identificado fez desaparecer as chaves do espaço onde se deveria realizar o encontro ou que “as chaves não apareceram” O arquitecto compara a situação com o sucedido no campo Orlando Rodrigues , no Tarrafal , onde as chaves do estádio sumiram impedindo a realização da meia –final do campeonato nacional de futebol , Na altura considerei grave essa atitude porque como escrevi “ Na democracia deixas que alguém viole as regras e essas regras deixam de ser válidas para o seguinte. Deixas que alguém minta sem que tenha consequências e ele fará da mentira uma estratégia. A Democracia é uma grande ideia, mas há que defende-la todos os dias” E o usar do mesmo expediente para impedir a realização de uma assembleia mostra q o que acontece quando alguém viola as regras e não lhe acontece nada . Hoje roubam-se chaves e amanhã ?

Eduino Santos

OAC-ORDEM DOS ARQUITETOS–

A PETIÇÃO ,ASSEMBLEIA DO…E A CHAVE:

O CASO DE S.NICOLAU SE REPETE NA PRAIA POR RAZÕES DIFERENTES JÁ QUE A ASSEMBLEIA FOI CONVOCADA E CONFIRMADA MAS NÃO SE REALIZOU POR FALTA DA CHAVE DO ESPAÇO E DE QUEM PUDESSE ABRIR A PORTA.

QUEM SÃO OS CULPADOS???