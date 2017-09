Brava: Fernando Elísio responsabiliza governo anterior pelo isolamento da ilha

18/09/2017 06:49 - Modificado em 18/09/2017 06:49

O Ministro do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, responsabiliza o governo do PAICV pelo isolamento da Ilha das Flores. Contudo, reiterou o compromisso do governo do MPD em resolver paulatinamente os problemas da ilha da Brava.

O membro do Governo considerou “normal” a manifestação dos bravenses que na sexta-feira, 15, saíram à rua para contestar o isolamento e o total abandono da ilha.

Elísio Freire sublinha que o Governo está a fazer de tudo para repor a normalidade de circulação dos transportes de e para a ilha da Brava.

Porém, considera “despropositado” que a situação tenha sido utilizada em proveito político pela oposição (PAICV) que nos últimos quinze anos não criou condições nem soluções estruturadas para o transporte entre as ilhas.

O Ministro do Conselho de Ministros garante que o Governo está a trabalhar em soluções estruturadas para o desenvolvimento dos transportes inter-ilhas.