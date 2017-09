Futebol : Vitória sobre a África do Sul leva à subida 47 lugares no ranking mundial

15/09/2017 06:49 - Modificado em 15/09/2017 06:49

Cabo Verde deu um pontapé na crise de resultados com duas vitórias conseguidas frente à África do Sul, o que se reflectiu no ranking mundial da FIFA. O país volta a entrar no top 100 das selecções mundiais e ocupa agora a 67ª posição. A selecção soma agora 548 pontos, apenas três pontos do próximo na lista, a Albânia.

A importância dos jogos e a dificuldade do adversário foram levados em conta nesta actualização, visto que a África do Sul estava à frente da selecção nacional, ocupando agora o 80º. Os dois adversários do grupo de qualificação continuam à frente da selecção nacional. O Burquina Faso é 49º e o Senegal, 33º. Ainda assim, Cabo Verde é a terceira melhor selecção de África, mas as primeiras duas tiveram uma ligeira queda no ranking de duas posições cada.

Com esta actualização, Cabo Verde volta a ficar à frente dos países PALOP, isto quando a Guiné-Bissau ocupa o 94º lugar no ranking, Moçambique o 108º, Angola o 137º e no final, São Tomé e Príncipe na 176ª posição. Apenas Angola e São Tomé registam ligeiras subidas num ranking liderado pelo Egipto, a nível de África.

Ainda na lusofonia, Portugal ocupa agora a terceira posição, atrás do Brasil. O ranking mundial é agora liderado pela Alemanha que trocou de posição com o Brasil.