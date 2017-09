Já foi escolhido o logótipo da Morna Candidata a Património Imaterial da Humanidade

15/09/2017 06:43 - Modificado em 15/09/2017 06:43

O Governo anunciou o vencedor do concurso para a criação do logótipo da Morna Candidata a Património Imaterial da Humanidade. “Abraço d’Sodade” é o vencedor do concurso que foi escolhido de entre trinta e quatro propostas que foram recebidas pelo júri. O logo é uma proposta da empresa Oficina de Utopias com a co-autoria de Ângelo Lopes e Gilardi Reis.

O Governo justifica a escolha “por ter muita aplicabilidade, por ser tradicional, artístico e representar o conceito da africanidade”.

Recorda-se que foi necessário um segundo concurso para conseguir o logótipo da Morna Candidata a Património Imaterial da Humanidade, depois do vencedor do primeiro concurso ter sido acusado de plágio. O Governo “após alertas para uma possível situação irregular relativamente à logomarca vencedora do concurso”, decidiu “pelo cancelamento do concurso e pela análise de todo o processo”.