TACV reencaminhou 3 mil passageiros mas “número expressivo” continua retido em Cabo Verde

15/09/2017 06:32 - Modificado em 15/09/2017 06:32

Um “número expressivo” de passageiros da TACV continua retido em Cabo Verde, informou hoje a companhia aérea cabo-verdiana, que desde o início do mês cancelou 36 voos internacionais, tendo reencaminhado mais de 3 mil passageiros para outras empresas.

A companhia aérea, que nas últimas semanas cancelou a quase totalidade dos voos para a Europa, Estados Unidos e Brasil devido a uma avaria no motor do único avião que tem a operar, divulgou hoje um balanço da operação entre 01 e 13 de setembro.

De acordo com o balanço, durante o referido período foram cancelados 30 voos “inicialmente programados para operar com o B757” e mais 6 voos “em consequência de uma avaria idêntica no avião B767 da EuroAtlantic”, que a TACV tem alugado em permanência desde julho “para fazer face à grande demanda da época alta”.

A TACV adianta que, com recurso ao fretamento de avião de terceiros, conseguiu repor seis voos na linha de Providence e Lisboa e reencaminhar mais de três mil passageiros através de companhias como a TAP, Royal Air Marroc e SATA.

A companhia reconhece, embora sem especificar, que “um número expressivo” de passageiros continua retido em Cabo Verde.

“Reconhecemos que, em vários momentos, o tempo de espera dos passageiros é maior que o expectável”, refere a empresa, reafirmando que “esta situação acontece em plena época alta, altura em que os lugares em companhias terceiras estão limitados devido ao grande número de passageiros em férias a regressarem às suas origens”.

A TACV disse ainda ter gasto 1,8 milhões de euros em despesas com assistência (hotel, alimentação), reembolsos e reencaminhamentos

