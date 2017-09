Candidatos da Praia denunciam ilegalidade no concurso de inspectores estagiários da Polícia Judiciária

Depois dos candidatos da ilha de São Vicente questionarem o júri do concurso externo para a admissão de 50 candidatos ao curso de formação de inspectores estagiários da Polícia Judiciária, os candidatos do concurso na Cidade da Praia demonstram também a própria insatisfação com os resultados da referida prova. E citam os artigos do próprio concurso para fundamentarem a sua insatisfação.

Segundo o que os candidatos afirmam numa carta enviada ao júri do concurso, os mesmos colocam em questão a prova psicotécnica “mediante o recurso a técnicas psicológicas, às capacidades e às características da personalidade dos candidatos visando determinar a sua adequação às exigências da função”.

A questão da insatisfação dos candidatos prende-se ainda com o sistema de avaliação, pois segundo o regulamento, a avaliação seria quantitativa. Favorável preferencialmente (20 valores), bastante favorável (16 valores), favorável (12 valores), com reservas (8 valores) e não favorável (4 valores). A classificação “resultará da média aritmética simples das classificações obtidas nas duas fases”.

“O examinador, antes do início do teste, deu algumas explicações sobre a prova, sendo que umas das coisas que disse, é que a prova não continha respostas certas nem erradas e que o método de avaliação utilizado é o qualitativo (apto ou não apto)” como escrevem os candidatos. Ao contrário do que se esperava segundo o regulamento citado pelos concorrentes “que diz que o método é quantitativo, atribuindo assim ao candidato notas por respostas certas ou erradas, entre 4 a 20 valores”.

Com esta questão, os candidatos avançam que é “impossível saber, quantitativamente, quanto é que um determinado candidato obteve na prova”. Isto quando apenas aqueles com qualificação não favorável ficariam fora do concurso.

“A pergunta que se coloca aqui é, quanto é que um candidato que foi considerado ‘não apto’ obteve na prova? 9 Valores, 8 valores, 4 valores? E quanto é que um candidato que foi considerado ‘apto’ obteve na prova? 12 valores? 16 valores? Ou 20 valores? A resposta é: não sabemos, tendo em conta a inadequação deste teste ao regulamento”.

As críticas também incidem, portanto, sobre o ‘apto’ e ‘não apto’.

Os candidatos da ilha de Santiago foram os primeiros a fazer o teste e foram os últimos a saberem os resultados, “depois da reclamação que os candidatos da ilha de São Vicente fizeram alegando a violação do regulamento, mais concretamente, o método de classificação utilizado pelo examinador”.

Entre outras questões, os candidatos afirmam que no concurso foram utilizados “critérios diferentes para classificar o mesmo teste no mesmo concurso, violando, desta forma, o princípio da igualdade de tratamento, transparência e o próprio regulamento do concurso”. E ainda que no concurso os resultados “demonstram claramente a falta de transparência e de credibilidade do examinador e bem assim a inadequação do teste ao regulamento”.

“Sendo assim”, os candidatos não aceitam o resultado do teste, tendo em conta que o método utilizado pelo examinador é contrário ao que define o regulamento e cuja correcção é dada por um software inadequado ao que estipula o regulamento.

“Aliás, se se reparar bem nos resultados publicados para a ilha de Santiago, constata-se que temos, igualmente, dois tipos de resultados: não favorável e com reserva, quando na verdade o resultado por detrás é ‘apto’ e ‘não apto’ como dito pelo examinador no início da prova (só mudou a nomenclatura) – muito estranho”.

Os candidatos acreditam que o examinador se apercebeu da ilegalidade do método utilizado, já que os candidatos de São Vicente já tinham reclamado desta ilegalidade.

“Pelo que estamos inconformados não só com o resultado publicado mas também com a maneira como foi aplicado e decididos ir até às últimas instâncias para fazer valer os nossos direitos. O examinador não pode avaliar-nos duma forma e o resultado ser doutra forma, não é correcto, não é ético, é ilegal e não é transparente”, sintetizam os candidatos.