Aos 45 anos, Ivete recorreu a inseminação artificial para engravidar

14/09/2017 12:19 - Modificado em 14/09/2017 12:19

Na noite de terça-feira, dia 12, Ivete Sangalo fez uma publicação no Facebook onde anunciou que está grávida de gémeos.

Um dias depois da cantora ter confirmado a gravidez, o jornal Extra revelou que Ivete vai ser mãe de duas meninas, frutos do seu relacionamento com o nutricionista Daniel Cady.

A mesma publicação garante ainda que a cantora, de 45 anos, recorreu a uma inseminação artificial para conseguir voltar a engravidar.

Recorde-se que Ivete revelou em agosto que congelou os seus óvulos. A artista e o companheiro, Daniel, já são pais de Marcelo, de sete anos.