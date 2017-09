Leonardo DiCaprio ‘apanhado’ de mãos dadas com a ex-namorada

14/09/2017 12:15 - Modificado em 14/09/2017 12:15

Leonardo DiCaprio resolveu voltar ao passado e recuperar um amor esquecido. O ator e a sua ‘ex’, Toni Garrn, estão mais próximos e podem ter reatado o namoro.

O casal marcou presença no evento Unitas Third Annual Gala Against Human Trafficking esta terça-feira, dia 12, em Nova Iorque. Aumentando ainda mais os rumores, No sábado, dia nove, o ator e a modelo foram ‘apanhados’ de mão dadas à saída de uma festa.

As fotografias divulgadas pelo Daily Mail já estão a circular pelas redes sociais.

Recorde-se que Leonardo DiCaprio e Toni Garrn namoraram durante um ano e terminaram a relação no fim de 2014.