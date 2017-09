Moradores de Tanque na Ribeira Grande indignados com a postura da CMRG em relação a suspensão das obras do polivalente

14/09/2017 12:04 - Modificado em 14/09/2017 12:04

Iniciadas em princípios de 2016, as obras do polivalente da zona de Tanque da Ribeira Grande de Santo Antão foram suspensas em Abril do mesmo ano devido a problemas entre a Câmara Local e o Proprietário de uma parte do terreno, um facto que deixou os moradores daquela localidade revoltados.

A indignação é muita por parte dos moradores pelo facto de, até ao momento, o Presidente da Câmara Municipal, Orlando Delgado, não se ter pronunciado sobre o assunto e dado aos moradores uma certeza quanto ao futuro da obra em questão. Para William Patrick, jovem morador da localidade, é uma tristeza para um jovem praticante do desporto. “O que deixa o pessoal mais frustrado, é o silêncio do Presidente, porque ele nunca dá a cara na nossa zona para falar sobre isso. É uma falta de respeito perante a população de Tanque”.

O jovem apela à CMRG pedindo nada mais que o polivalente, porque é um espaço que poderá ser utilizado tanto na prática do desporto, como também para eventos culturais.

Outro jovem da localidade que ficou pelo anonimato realça que há muito que a comunidade espera pela construção desta infra-estrutura e, por isso, segundo ele, é triste ver neste momento aquele que poderia ser o espaço de laser da localidade transformado num verdadeiro “Polipark” onde muitos condutores utilizam o espaço para estacionarem os seus veículos, uma vez que a justiça está a demorar em se pronunciar sobre o caso e apresentar o seu desfecho.

O jovem entende que há uma falta de consideração por parte da entidade local perante os moradores e visto que o Presidente da CMRG frequenta sempre a localidade, pois é natural de Tanque, já deveria ter assumido uma posição em relação a este problema. O morador destaca ainda o potencial da zona mesmo com dificuldades, em projectar jogadores no futebol que militam em equipas de Cabo Verde, na segunda liga portuguesa e ainda na liga de Macau, para além de alguns tenistas no panorama nacional.

Até ao fim desta reportagem tentámos contactar o Presidente da CMRG mas sem sucesso pelo que esperamos para breve trazer a sua versão sobre o assunto.