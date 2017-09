Portonovenses descontentes com a suspensão da emissão de passaportes no Concelho

14/09/2017 12:00 - Modificado em 14/09/2017 12:00

A emissão de passaportes no Conselho do Porto Novo foi suspensa. A população mostra-se descontente com a medida, pois a partir de agora terá de se deslocar à Ribeira Grande para fazer o documento.

Os passaportes passam a ser emitidos apenas no Comando Regional da Polícia Nacional (PN) na Ribeira Grande. A contestação no seio da população é grande e a mesma pediu a intervenção da Câmara do Porto Novo que prometeu tentar formas de resolver o problema.

Nela dos Santos disse ao NN que a medida de suspensão da emissão de passaportes no Porto Novo é uma falta de respeito para com a população.

“Agora somos obrigados a deslocarmo-nos à Ribeira Grande para fazermos o passaporte e não sabemos o porquê da escolha de crucificar ainda mais a nossa população”.

Para Maria Aldina, nem todos dispõem de recursos para se deslocarem à Ribeira Grande. “Não sei porque é que andam a complicar as coisas e a vida das populações”, desabafa.

O motivo dessa medida deve-se a um problema no sistema de emissão de passaportes. De acordo com a Inforpress, trata-se de “uma situação pontual” que será ultrapassada assim que as condições, nomeadamente a nível de impressão, forem criadas no Porto Novo.