Eliseu Fortes: “Balanço da IV Copa Futsal Ribeira Grande 2017 é extremamente positivo”

14/09/2017 11:58 - Modificado em 14/09/2017 11:58

Conhecido como o maior evento de futsal da Ilha de Santo Antão, o IV Copa Futsal Ribeira Grande 2017 chegou ao fim consagrando novamente a equipa do Sinagoga FC como campeão, numa edição que a ver da organização, superou todas expectativas tanto do grupo organizador da prova como, certamente, pelos milhares de pessoas que marcaram presença durante a realização da competição.

A quarta edição da prova de futsal que engloba equipas dos Concelhos da Ribeira Grande e do Paul, foi realizada no Polivalente David Fortes na Ribeira Grande e, para Eliseu Fortes, um dos organizadores da prova, mesmo tendo começado um pouco tarde em relação aos anos anteriores, esta edição superou todas as expectativas dos próprios bastidores da Copa. Eliseu aponta que o público merece também uma nota “super positiva” não só porque acompanhou a prova sempre de perto mas também pelo apoio efusivo dado às suas equipas e não só.

O fair-play, prato principal de qualquer competição, nesta edição da Copa merece por parte do organizador um elogio, pois, segundo o mesmo, reinou quase a 100% exceptuando alguns “casos singulares” que precisam de ser melhorados, mas que o próprio regulamento acaba por dar resposta nesse sentido.

A final que foi disputada entre a equipa do Sinagoga detentora do título e que o reconquistou novamente ao vencer a equipa do Estrela Real do Paul por 8-5, movimentou milhares de pessoas no Polivalente David Fortes, tornando-se na maior enchente de sempre registada neste recinto desportivo.

Vencedores dos prémios da IV Edição Copa Futsal Ribeira Grande:

Sinagoga FC – Campeão

Estrela Real (Paul) – Vice-campeão

Eito Futsal (Paul) – Taça Fair-Play

Vitaline Rodrigues – Guarda-redes menos batido (Sinagoga FC)

Hassler Gil – Melhor marcador (Sinagoga FC)

Lóló – Melhor jogador (Beira-Mar, Janela)